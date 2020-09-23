Московский клуб намерен сделать улучшенное предложение по трансферу 25-летнего хавбека. Ранее ЦСКА предлагал 12 млн евро, но получил отказа, так как "Спортинг" хочет получить 15 млн евро.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии полузащитник провел 27 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Record
ЦСКА намерен сделать новое предложение по Палинье
Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья нужен ЦСКА.
Фото: soccersouls.com
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