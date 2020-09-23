"Пытался устроить Кузяева в "Уотфорд", который сейчас играет в Чемпионшипе. "Уотфорд" предлагал подписать контракт на один год, но Кузяев просил оформить сделку на два года, если клуб возвращается в АПЛ. Но в "Уотфорде" отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть", - сказал Траоре.
Кузяев покинул "Зенит" прошлым летом по истечению срока контракта. Полузащитник находится в поисках нового клуба. Ранее была информация, что интерес к игроку проявляют "Валенсия", "Алавес", "Саутгемптон" и "Локомотив".
В прошлом сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Источник: Sport24
"Уотфорд" предлагал Кузяеву однолетний контракт
Агент Секу Траоре рассказал о переговорах с "Уотфордом" по полузащитнику Далеру Кузяеву.
Фото: ФК "Зенит"
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