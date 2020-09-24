— Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы? Я уже говорил, что за глупости питаться слухами? Возьмите любую фамилию первоклассного игрока и напишите, что "Зенит" им интересуется, — рассказал Медведев в интервью Sport24.
Ранее о возможном трансфере немца сообщил Нобель Арустамян в своём телеграме. Он также добавил, что услуги хавбека предложили и "Краснодару", но "Зенит" продвинулся дальше в переговорах.
27-летний Дракслер в текущем сезоне Лиги 1 провёл три матча и забил один гол. В прошлом сезоне он вместе с "ПСЖ" дошёл до финала Лиги чемпионов, где французы уступили "Баварии" (0:1).
Медведев: Дракслер? Еще не написали, что мы в Дембеле заинтересованы?
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг интерес клуба к полузащитнику "ПСЖ" Юлиану Дракслеру.
Фото: Getty Images
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