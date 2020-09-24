— Нужно отменять срочно лимит и везти побольше таких вот честных работяг. А потом продавать их задорого в топ-клубы. И все наладится, — написал Геркус в своём телеграме.
Напомним, в недавнем интервью бразилец Мурило заявил, что ему комфортнее работать с Марко Николичем, так как серб ставит его на родную позицию, в отличие от Юрия Сёмина. Также Мурило добавил, что хочет поиграть в топ-клубе Европы.
"Нужно отменять лимит и везти побольше таких честных работяг". Геркус — об интервью Мурило
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал высказывания защитника клуба Мурило.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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