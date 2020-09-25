"Трансферы Газизова меня не впечатлили. Кокорин вышел лишь на 20 минут с ЦСКА и никак себя не проявил. Урунов пытается, но не особо получается," - сказал Кафельников.
В текущем сезоне РПЛ 29-летний Кокорин в составе "Спартака" провел один матч, а 19-летний Урунов отыграл 17 минут.
"Спартак" занимает второе место в турниной таблице, набрав 17 очков.
Источник: "СЭ"
Кафельников: трансферы Газизова не впечатлили
Бывший теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился своим мнением о новичках красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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