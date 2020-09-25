Спасать "Химки" позвали Глушакова, Черевченко и Анохина. Что опять изменилось в самом безумном клубе России?

Предыдущая пертурбация в подмосковных "Химках" прошла менее двух месяцев назад. Время нового витка занимательного круговорота настало после сокрушительного поражения от "Краснодара".