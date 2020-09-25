Спасать "Химки" позвали Глушакова, Черевченко и Анохина. Что опять изменилось в самом безумном клубе России?

На стыке июля и августа в "Химках" развернулось настоящее цирковое представление, итогом которого стали увольнения главного тренера Юрана, генерального директора Иванова и спортивного директора Ульянова, а также назначения на первые две должности Гунько и Зайцева. Вторая половина сентября - время выхода новой серии грустного сериала о бурной жизни подмосковного футбола.
Сегодня "Химки" сделали много важных объявлений о случившихся изменениях. Сразу скажем, что они не коснулись министра физической культуры и спорта Московской области и фактически главного по принятию решений в подмосковном клубе Романа Терюшкова. Он продолжает управлять соответствующими делами, не забывая радовать публику занятными высказываниями. Впрочем, на сей раз функционер не обманул. Говорил, что выбор идет среди тренеров до 50 лет с опытом работы с середняками РПЛ, и свое слово сдержал.
Ведь команду возглавил 46-летний Игорь Черевченко, поработавший помимо "Локомотива" и "Балтики" с самым что ни на есть середняком Премьер-Лиги - тульским "Арсеналом". Специалист стал уже четвертым тренером, которому доверено работать с "химчанами" в 2020-м году. И этот факт, безусловно, удивительный и дающий повод вспомнить о грусти и печали. Ни в одном нормальном клубе такую ситуацию не представить. С другой стороны, в этот раз хотя бы логично расставание с тренером - Гунько набрал лишь 3 очка в 8 матчах.
Но станут ли лучше результаты при Черевченко? Его сложно назвать приверженцем какой-то одной схемы и тактики. В "Балтике" и в "Арсенале" Игорь Геннадьевич использовал и разное количество защитников (4 или 5), и разное количество опорников (1 или 2), и разное количество форвардов (1 или 2). Можно смело говорить о том, что он склонен отталкиваться от манеры игры соперника и пытаться приспособить своих футболистов к ней.
По большому счету, именно это сейчас "Химкам" и нужно. До зимнего перерыва у Черевченко будут только паузы на встречи национальных сборных и не будет особых возможностей для выстраивания игры собственной команды. Да и в плане физических кондиций придется работать с тем, что оставили предшественники. В этой ситуации важно качественно разбирать каждого следующего соперника, что, как мы уже сказали, вполне можно считать преимуществом Игоря Геннадьевича.
К тому же у подмосковного клуба еще есть немного времени для усиления состава. Хорошим подспорьем может стать подписание контракта с опытным Глушаковым. По информации "Чемпионата", стороны уже обсудили детали возможного соглашения, и Денис должен дать свой ответ в субботу. Его выступление за "Ахмат" в прошлом сезоне сопровождалось хорошей статистикой и демонстрируемым желанием играть в футбол, а не отбывать номер. В этой связи его приход с вероятностью в 99 процентов станет серьезным усилением для "химчан".
Однако позитивный настрой резко меняется на мрачный, если посмотреть на расписание матчей "Химок". В октябре у них встречи с "Локомотивом", "Спартаком" и "Ростовом". В ноябре - с "Зенитом" и "Краснодаром". В декабре - с ЦСКА и еще раз с "Локомотивом". Одного только качественного анализа соперника не хватить для того, чтобы набирать очки в играх с топ-клубами. Да и на морально-волевых с имеющимся набором игроков вряд ли удастся зацепиться за что-то серьезное.
Одной лишь перестановкой на тренерском мостике дело не обошлось. На должность генерального директора "Химок" вместо Александра Зайцева назначен Сергей Анохин. Да, это тот самый Сергей Анохин, который является членом исполкома РФС и президентом Московской федерации футбола. А новым спортивным директором станет далеко не новый для клуба человек - Дмитрий Ульянов. Он работал на этой же должности до конца июля этого года, когда был выдворен вместе с Юраном, и сейчас восстановлен в своих полномочиях.
Впрочем, ждать успеха от очередных подвижек в управленческом составе не приходится. Реальным шансом для прогресса мог стать только новый проект смены фактического владельца. После закончившейся провалом задумки стать фарм-клубом "Спартака" был еще один вариант развития события. "Химки" могли перейти под контроль Александру Удодову, российскому предпринимателю, который владеет группой компаний Aforra Group, предоставляющей полный комплекс услуг в сфере девелопмента. Если для кого-то это важно, то он является зятем председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.
В рамках проекта предусматривалось назначение на должность генерального директора работающего сейчас в "Чертаново" Дмитрия Поляцкина и приобретение, в числе прочих, Зиньковского, Чернова и Пиняева. Но условия сделки не удалось согласовать с министром Терюшковым. "Химки" остались "при своих", а потому теперь вся надежда на таланты Черевченко, Ульянова и Анохина. Другое дело, что не факт, что через пару месяцев не произойдут новые изменения в этом удивительном мире подмосковного футбола.
Фото: Официальный сайт ФК "Химки", сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области, РИА Новости
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