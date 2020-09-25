Как сообщает источник, агенты предлагали итальянца "Краснодару". Причиной несостоявшегося перехода стало то, что у "быков" заполнена легионерская заявка на 8 мест. Также отмечается, что бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько общался с Боккетти, но здесь не сошлись на зарплате игрока.
Напомним, что ранее появилась информация о переходе Боккетти в "Пескару" на правах аренды.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткин
Источник: Боккетти вел переговоры с "Краснодаром" и "Химками"
Экс-защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти мог вернуться в чемпионат России.
Фото: ФК "Спартак"
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