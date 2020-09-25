— Не знаю, куда именно Филиппу нужно уезжать, но перезагрузить карьеру ему необходимо. Внутренний чемпионат у нас действительно сложный: большинство команд в нашем чемпионате играют в обороне, а в Германии — в атаку, — рассказал Терехин в интервью "Матч ТВ".
Терехин считает, что Филипп — талантливый футболист, но "Динамо" оказалось не его командой. Он добавил, что немец может уехать в аренду и вернуться другим футболистом, либо остаться в России и работать в два раза усерднее.
26-летний Филипп выступает за "Динамо" с лета 2019 года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро.
В текущем сезоне форвард в семи матчах чемпионата России забил один гол.
Терехин: не знаю, куда именно Филиппу нужно уезжать, но перезагрузить карьеру ему необходимо
Экс-нападающий "Динамо" Олег Терехин считает, что форварду Максимилиану Филиппу нужно что-то изменить в своей карьере.
Фото: ФК "Динамо"
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