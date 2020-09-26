— Мы изначально готовились к этому матчу и настраивались, что матч состоится. У "Ротора" уже все нормально, уже вся коронавирусная история прошла, — рассказал Сайманов в интервью "СЭ".
"Ротор" получил технические поражения в матчах с "Краснодаром" и "Ростовом", так как команда не смогла приехать на игры. В волгоградском клубе несколько футболистов заразились коронавирусом, поэтому весь состав сел на карантин.
Матч "Ротор" — "Рубин" состоится завтра, 27 сентября, в 19:00 по мск.
Генеральный директор "Рубина": мы готовились к матчу с "Ротором" изначально, так как у них сейчас всё нормально
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что матч с "Ротором" в 9-м туре состоится.
Фото: "Бизнес Online"
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