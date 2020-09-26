Генеральный директор "Рубина": мы готовились к матчу с "Ротором" изначально, так как у них сейчас всё нормально

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что матч с "Ротором" в 9-м туре состоится.

Фото: "Бизнес Online"