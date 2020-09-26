"Момент видел с трибуны и сразу сказал, что это было положение вне игры. Обидно, что электроника не видит таких моментов. Наш президент Григорий Иванов сказал, что вмешались двойные стандарты. Согласен с ним.
Представьте, если бы то же самое произошло в концовке сезона, когда "Урал" боролся бы за попадание в Лигу Европы? Был бы совсем другой разговор. Получается, к "Зениту" применяют одни стандарты, а к "Уралу" или, например, "Локомотиву", который был в схожей ситуации, — другие", - приводит слова Рыкова Sportbox.
Напомним, что РФС признал ошибочным решение ВАР засчитать гол Дзюбы в ворота "Урала"
Рыков перешел в "Урал" свободным агентом в 2020 году. До этого в России 32-летний защитник выступал за "Динамо", "Мордовию", "Томь" и "Торпедо". В нынешнем сезоне РПЛ Рыков провел 6 матчей и получил 2 желтые карточки.
Сегодня, 27 сентября, "Урал" проведет выездной матч против "Ахмата". Встреча начнется в 16:30 по Москве.
Владимир Рыков: к "Зениту" применяют одни стандарты, а к "Уралу" - другие
Защитник "Урала" Владимир Рыков высказался об эпизоде с забитым голом Артёма Дзюбы из офсайда в матче 8-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1).
Фото: ФК "Урал"
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