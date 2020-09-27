"Рубин" обыграл "Ротор" в гостях. Хозяева забили в меньшинстве

Несмотря на такую паузу, "Ротор" смотрелся в матче с "Рубином" активно, убегал в контратаки, но первыми забили гости. Деспотович замкнул подачу Ин Бома.
В начале второго тайма Манучарян получил вторую желтую карточку, оставив "Ротор" в меньшинстве. Этим воспользовался Кварацхелия, увеличивший счёт в матче. Однако уже через пару минут Фламарион отыграл один гол. Правда, последнее слово осталось за "Рубином". Шатов реализовал пенальти и установил окончательный счёт матча — 1:3 в пользу "Рубина".
Чемпионат России, 9 тур
"Ротор" 1:3 "Рубин"
Голы: Фламарион, 62 - Деспотович, 42, Кварацхелия, 60, Шатов, 75 (пен.)
"Ротор" 1:3 "Рубин"
Голы: Фламарион, 62 - Деспотович, 42, Кварацхелия, 60, Шатов, 75 (пен.)
"Ротор": Чондрич, Матикарди (Кожемякин, 87), Гогуа, Кверквелия, Манучарян, Николаев (Донцов, 90), Колесниченко (Микелтадзе, 55), Песегов, Алейник, Сергей Макаров, Фламарион
"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Ин Бём, Абильгор, Шатов (Игорь Коновалов, 82), Кварацхелия, Денис Макаров (С. Бакаев, 72), Зуев (Самошников, 82), Деспотович (Игнатьев, 84)
Предупреждения: Старфельт, 23, Манучарян, 24, Кверквелия, 31, Николаев, 40, Зуев, 56, Абильгор, 89
Удаление: Манучарян, 50