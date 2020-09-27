"Рубин" обыграл "Ротор" в гостях. Хозяева забили в меньшинстве

"Рубин" победил "Ротор" в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
Игроки "Ротора" вышли на поле впервые с 29 августа, когда команда сыграла вничью с "Химками" (1:1). С тех пор у команды было три матча и три технических поражения из-за неявки. В волгоградском клубе была вспышка коронавируса, и лишь спустя практически месяц они вернулись к играм.

Несмотря на такую паузу, "Ротор" смотрелся в матче с "Рубином" активно, убегал в контратаки, но первыми забили гости. Деспотович замкнул подачу Ин Бома.

В начале второго тайма Манучарян получил вторую желтую карточку, оставив "Ротор" в меньшинстве. Этим воспользовался Кварацхелия, увеличивший счёт в матче. Однако уже через пару минут Фламарион отыграл один гол. Правда, последнее слово осталось за "Рубином". Шатов реализовал пенальти и установил окончательный счёт матча — 1:3 в пользу "Рубина".

Чемпионат России, 9 тур

"Ротор" 1:3 "Рубин"

Голы: Фламарион, 62 - Деспотович, 42, Кварацхелия, 60, Шатов, 75 (пен.)


"Ротор": Чондрич, Матикарди (Кожемякин, 87), Гогуа, Кверквелия, Манучарян, Николаев (Донцов, 90), Колесниченко (Микелтадзе, 55), Песегов, Алейник, Сергей Макаров, Фламарион

"Рубин": Дюпин, Бегич, Старфельт, Уремович, Ин Бём, Абильгор, Шатов (Игорь Коновалов, 82), Кварацхелия, Денис Макаров (С. Бакаев, 72), Зуев (Самошников, 82), Деспотович (Игнатьев, 84)

Предупреждения: Старфельт, 23, Манучарян, 24, Кверквелия, 31, Николаев, 40, Зуев, 56, Абильгор, 89

Удаление: Манучарян, 50

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Теги: Рубин Ротор
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