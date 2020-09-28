"ЦСКА - "Локомотив" — матч, восхищающий своей тоскливостью, но результат меня совершенно не удивил. Я был уверен, что ЦСКА не выиграет, по простой причине: ЦСКА последние тура три определённо лидер по качеству игры.
В чемпионате России нет команды, которая стабильно показывает наилучшую игру. Всё происходит всплесками. ЦСКА тоже не способен играть классно долго", - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, что встреча ЦСКА и "Локомотива" завершилась победой "железнодорожников" со счётом 1:0. В концовке первого тайма после ассиста полузащитника "Локо" Антона Миранчука отличился форвард Федор Смолов. Отметим, что после 60-й минуты ЦСКА играл в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален хавбек Кристиан Бистрович.
ЦСКА после 9-и туров с 16 очками занимает 4 место в Российской Премьер-Лиге. "Локомотив" расположился на 6 строчке с 15 баллами.
Уткин - о игре ЦСКА и "Локомотива": матч восхитил своей тоскливостью, а результат не удивил
Фото: youtube-канал Василия Уткина
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