Экс-президент "Локо" Наумов - о матче с ЦСКА: впервые в сезоне я восхищен игрой "железнодорожников"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Впервые в этом сезоне я просто восхищен игрой "Локомотива". Впервые при Николиче я увидел тренерскую руку. Команда здорово подготовилась, основательно изучила ЦСКА и действовала как единый механизм.

Особенно хотел бы отметить отличную игру Игнатьева. Ну и хорош был Смолов, который вроде бы перезапускает карьеру", - приводит слова Наумова "Известия".

Напомним, что гол нападающего Федора Смолова в концовке первого тайма принес "Локомотиву" победу в дерби с ЦСКА. В следующем туре Российской Премьер-Лиге "красно-зеленые" на своем поле встретятся с "Химками". Стартовый свисток матча прозвучит 4 октября в 14:00 по Москве.

"Локомотив" с 15 очками занимает 6 место в чемпионате России.

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Теги: Локомотив Наумов ЦСКА
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