"Мы следили за Жировым и тут, и в Германии. Там он уже больше года играет. Первое время были сложности, теперь же играет стабильно и даже иногда выходит с капитанской повязкой. Есть возможность вызвать и воочию посмотреть. Определенный стабильный уровень он уже имеет. Хотим сравнить с теми, кто у нас на сборах. Оценить качество, сделать тесты, чтобы иметь информацию", - сказал Черчесов.
За "Зандхаузен" Жиров выступает с 2018 года. 2 октября команде Жирова предстоит домашний матч в рамках 3-го тура второй Бундеслиги против "Санкт-Паули".
Сборная России в ближайшее время проведет три игры. 8 октября в товарищеском матче сыграет с Швецией, а в Лиге Наций встретится с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Источник: Sport24
Черчесов: хотим сравнить Жирова с теми, кто у нас на сборах
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в национальную команду защитника "Зандхаузена" Александра Жирова.
Фото: ФК "Зандхаузен"
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