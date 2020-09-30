"Клубы оказали доверие Сергею Геннадьевичу Прядкину. О том, что что-то происходит и проводится проверка, мне неизвестно. Это не зона ответственности РФС. Вмешиваться не можем и не должны. Есть клубы, президент лиги. Это внутренний вопрос РПЛ", - сказал Прядкин.
В марте этого года Прядкин был выбран президентом РПЛ на пять лет.
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова
Дюков: клубы недовольны Прядкиным? Это не зона ответственности РФС
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал недовольство клубов работой главы РПЛ Сергея Прядкина.
Фото: РФС
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