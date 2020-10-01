Президент "Ростова": уверен, что Шомуродова ждет большое путешествие в европейском футболе

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал уход нападающего Элдора Шомуродова в итальянский "Дженоа".
View this post on Instagram

Комментарий Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц о переходе Элдора Шомуродова: ? - После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор – умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова».

A post shared by Футбольныи? клуб «Ростов» (@fcrostov) on



25-летний Шомуродов выступал за "Ростов" с лета 2017 года. За клуб узбек забил 18 голов и отдал 12 голевых передач в 91 матче.

Сообщалось, что российский клуб выручит за футболиста 9 млн евро, а также получит 15% от последующей продажи футболиста.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Ростов Арутюнянц Шомуродов Дженоа Российские трансферы Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Смородская - о Геркусе: да он ноль без палки!
Семак: Ловрен, Малком и Азмун не тренировались в общей группе перед "Спартаком" 2
Обухов официально стал футболистом "Ростова"
Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал" 1
"Арсенал" объявил об аренде Рассказова из "Спартака" 2
"Химки" объявили о переходе Глушакова 2
Онлайн жеребьевки Лиги чемпионов - она начнется в 18:00 мск. С кем сыграют "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар"? 3
Гамула: пандемия немного выбила Шомуродова из колеи, но он классный футболист, у него все получится в "Дженоа"
Семак: "Спартак" стал сильнее, практически во всех компонентах. Игра смотрится сбалансированно и хорошо 1
"Барселона" объявила о трансфере Деста из "Аякса"
Уткин назвал группу ЛЧ, при которой гарантирован выход российского клуба в плей-офф 8
"Не плачь". "Ростов" попрощался с Шомуродовым 2
Медведев не стал комментировал интерес к Эррере и де Паулю
Президент "Ростова": уверен, что Шомуродова ждет большое путешествие в европейском футболе
Геркус: Миранчук хотел уйти из "Локомотива" бесплатно, но потом отозвал заявление, узнав, что будут последствия 1
Медведев: перчатка Газизова? Надо спрашивать тех, кто ее собирался бросать. Может, она летит где-нибудь 9
"Ростов" сообщил о трансфере Шомуродова в "Дженоа" 8
Новичок "Уфы" Плиев определился с игровым номером
Известна причина, почему Ломовицкий инициировал уход из "Химок" 1
Губернатор Томской области - Кержакову: задача - сохранить "Томь" в ФНЛ 1
"Хорошая книга — лучший товарищ, когда в душе разведены мосты". Анна Семак — о чтении книги Мэй Маск 8
Тихонов назвал позиции, которые у "Краснодара" нуждаются в усилении
Быстров: поздравлять Галицкого будем тогда, когда команда будет обыгрывать топ-клубы на своём стадионе 6
Семак о борьбе за чемпионство: в этом сезоне все будет сложнее 1
Аренду Ломовицкого в тульский "Арсенал" должны завершить сегодня
Игнатьев: «Краснодар» проявил мужской характер и полностью справился с грузом ответственности
Источник: Глушаков подписал контракт с "Химками" 1
Химки объявили о возвращении Ломовицкого в "Спартак"
Арену "Зенита" могут признать летним стадионом в Лиге чемпионов 1
Анна Семак объяснила, почему её муж — мужчина мечты 7
Все новости