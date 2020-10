Президент "Ростова": уверен, что Шомуродова ждет большое путешествие в европейском футболе

View this post on Instagram

Комментарий Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц о переходе Элдора Шомуродова: ? - После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа». Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор – умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова».