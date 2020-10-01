Агент: "Динамо" пригласит тренера из Европы

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что московское "Динамо" собирается назначить на пост главного тренера иностранца.
"В "Динамо" точно не будет российского тренера. Клуб пригласит специалиста из Европы", — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Напомним, что после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (0:1) бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды "бело-голубых" назначен Александр Кульчий, возглавляющий "Динамо-2".

После 9-и туров "динамовцы" с 14 очками занимают 9 место в чемпионате России. В следующем матче РПЛ "Динамо" на своем поле будет принимать "Краснодар". Начало встречи - 4 октября в 20:00 по Москве.

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Теги: Динамо Маньяков
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