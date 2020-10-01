"В "Динамо" точно не будет российского тренера. Клуб пригласит специалиста из Европы", — написал Маньяков в своем телеграм-канале.
Напомним, что после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками" (0:1) бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды "бело-голубых" назначен Александр Кульчий, возглавляющий "Динамо-2".
После 9-и туров "динамовцы" с 14 очками занимают 9 место в чемпионате России. В следующем матче РПЛ "Динамо" на своем поле будет принимать "Краснодар". Начало встречи - 4 октября в 20:00 по Москве.
Агент: "Динамо" пригласит тренера из Европы
Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что московское "Динамо" собирается назначить на пост главного тренера иностранца.
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