Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов в интервью клубному ТВ дал комментарий по матчу "Урал" - ЦСКА.
- Очень рад забить первый гол. Самое главное - сегодня победили. Почему мы прибавили, оставшись в меньшинстве? Не могу объяснить, но самое главное - как команда отреагировала после удаления: забили два гола, удержали победу, показали характер, - передает слова Зайнутдинова официальный ютуб-канал ПФК ЦСКА.
Встреча 10 тура РПЛ в Екатеринбурге между "Уралом" и ЦСКА завершилась победой гостей (0:2). На 49 минуте после удаления Магнуссона "армейцы" остались в меньшинстве, после чего в течение 7 минут Зайнутдинов и Марадишвили установили окончательный счет матча.
Полузащитник ЦСКА Зайнутдинов о матче с "Уралом": удержали победу, показали характер
Хавбек ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов прокомментировал матч своей команды против "Урала" (2:0).
Фото: РИА Новости
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