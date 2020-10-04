Напомним, что 30-летний форвард вызван в сборную России на октябрьские матчи в Лиге наций с Турцией и Венгрией и контрольную встречу с командой Швеции.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Смолов за 8 матчей забил 3 гола.
Источник: пресс-служба "Локомотива"
Смолов не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Химками" из-за травмы
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов получил повреждение на тренировке и не попал в заявку на матч 10-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Локомотив"
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