Санкт-петербургский "Зенит" объявил о полноценном переходе аргентинского хавбека Эмилиано Ригони в испанский "Эльче" и попрощался с игроком.
Ранее "Эльче" сообщал об аренде 27-летнего аргентинца до конца текущего сезона. Одновременно с окончанием аренды истекает и срок контракта Ригони в "Зените".
В составе сине-бело-голубых аргентинский полузащитник дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и Суперкубка. Ригони принял участие в 62 встречах, на его счету 12 голов и 12 ассистов.
"Эльче" объявил об аренде Ригони, а "Зенит" сообщил о полноценном переходе аргентинца
"Зенит" сообщил о переходе Эмилиано Ригони в "Эльче", в санкт-петербургский клуб игрок уже не вернется.
Фото: ФК "Зенит"
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