"За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать "Спартак" на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе "Спартак" на один домашний матч условно до конца сезона", - передает слова Григорьянца "РИА новости" .
Напомним, что на матче с "Зенитом" один из болельщиков "красно-белых" продемонстрировал баннер в память о скончавшемся в челябинском СИЗО националисте Тесаке. На плакате была изображена руна.
Следующий домашний матч "Спартак" проведет 31 октября против "Ростова". Начало матча - в 16:30 по Москве.
После 10-и туров подопечные Доменико Тедеско занимают 2 место в Российской Премьер-Лиге.
РФС наказал "Спартак" закрытием сектора на один матч условно
Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решение комитета по итогам матча 10-го тура РПЛ "Спартак" — "Зенит" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
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