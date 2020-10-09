Андрей Воронин может стать ассистентом Шварца в "Динамо"

Экс-футболист "Динамо" Андрей Воронин может стать помощником Сандро Шварц в случае его назначения на пост тренера московской команды.
Фото: readfootball
По информации источника, Шварц действительно близок к тому, чтобы возглавить "Динамо". Его ассистентом, вероятно, станет Андрей Воронин, с которым они вместе выступали за "Майнц".

Напомним, что Воронин защищал цвета "Динамо" с 2010 по 2014 год. В составе "бело-голубых" украинский форвард за 80 матчей забил 22 гола.

"Динамо" после 10-и туров с 17 очками занимает 6 место в чемпионате России.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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Теги: Динамо Воронин Шварц
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