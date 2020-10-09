— Ужас… Я только открыл интернет и сразу эта новость… Нет слов…
Мы вместе попали в "Красную Пресню" в один год. Вася немного постарше меня, мне, по-моему, было неполных 17 лет, а ему 19. Потом были вместе в "Спартаке". Мы сразу стали друзьями, много времени проводили вместе, — рассказал Мостовой в интервью Sport24.
Мостовой добавил, что их с Кульковым связывало многое, к примеру, первый контракт с "Бенфикой" и игра в сборной. Он сожалеет, что их пути затем разошлись: Александр уехал в во Францию, затем в Португалию, из-за чего они с Василием стали меньше видится.
Напомним, Кулькова не стало на 55-м году году жизни. Сегодня экс-футболист должен был перенести плановую операцию из-за онкологии, но скончался в реанимации.
"Ужас, нет слов. Мы много времени проводили вместе". Мостовой — о смерти Кулькова
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил соболезнования по поводу смерти Василия Кулькова.
Фото: Getty Images
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