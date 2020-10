Мостовой: Кульков был игроком большого и разностороннего таланта

View this post on Instagram

Ушёл Вася Кульков... Мы дружили, по сути, с первых шагов нашего футбольного пути, начинали вместе у Романцева в «Красной Пресне», затем были «Спартак», «Бенфика», сборная... А потом жизнь разбросала нас всех. Без сомнения, Василий был игроком большого и разностороннего таланта и в то же время скромным и мужественным человеком. Человеком светлым и невероятно добрым. Земля пухом...