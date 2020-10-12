Кульков скончался 10 октября в возрасте 54-х лет после тяжелой и продолжительной болезни.
На протяжении карьеры Кульков играл в России за "Спартак", "Зенит" и "Крылья Советов", за "Бенфику", "Порту" и "Алверку" в Португалии, а также за английский "Миллуолл".
В составе "Спартака" Василий выиграл чемпионат СССР в 1989 году. С "Зенитом" Кульков стал обладателем Кубка России сезона-1998/1999.
Источник: пресс-служба "Спартака"
Похороны Кулькова пройдут во вторник на Троекуровском кладбище
Легенда московского "Спартака" Василий Кульков будет похоронен во вторник, 13 октября, на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: ФК "Спартак"
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