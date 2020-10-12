Отмечается, что руководитель красно-белых Леонид Федун одобрил идею создания трансферного комитета, попросив предоставить детали. Комитет появится, если глава утвердит его концепцию. Таким образом, в структуре могут занять места Шамиль Газизов и Доменико Тедеско. Инициатором создания комитета выступила Зарема Салихова - супруга Федуна.
В летнее трансферное окно "Спартак" пополнили два футболиста: полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин. Ранее сообщалось, что к переходу в московский клуб близок полузащитник "Челси" Виктор Мозес.
После 10-и туров красно-белые имеют в своем активе 21 очко и занимают 2 место в таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
В трансферный комитет "Спартака" могут войти Газизов и Тедеско, Федун выносит окончательное решение
В трансферный комитет "Спартака" могут войти генеральный директор, глава селекции и главный тренер, владелец клуба будет принимать финальное решение о трансферах.
Фото: ФК "Спартак"
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