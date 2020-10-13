По данным источника, интерес к 24-летнему черногорскому футболисту есть со стороны "Ростова", "Арсенала", "Уфы" и "Урала". Сам футболист склоняется к переходу в "Ростов", однако "железнодорожники" хотели бы продать игрока в "Урал".
Напомним, что "Локомотив" отзаявил Джорджевича от участия в РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата России нападающий провел 4 матча и сделал 1 голевую передачу.
Источник: РБ-Спорт
Джорджевичем интересуются 4 клуба РПЛ
У нападающего "Локомотива" Луки Джорджевича есть 4 варианта продолжения карьеры в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
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