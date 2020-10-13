- В день игры Карпин мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра. Стоял с секундомером, всё замерял. Если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. И говорил: "Тебе будет только лучше, а мне уже всё равно", - цитирует Скопинцева "Р-Спорт".
23-летний Скопинцев выступает за "Динамо" с января 2020 года, перейдя из "Краснодара" за 4,3 млн евро. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей, не отметившись результативными действиями.
В "Краснодаре" футболист провел за два сезона 14 матчей в чемпионате России, в которых забил два гола. За "Ростов" Скопинцев выступал с 2017 по 2019. За два проведенных сезона в ростовском клубе Дмитрий сыграл 25 матчей в РПЛ, записав на свой счет три голевые передачи.
Скопинцев: если на обеде перебарщивал с соусами, Карпин мог забрать у меня тарелку
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине, с которым он работал в ростовском клубе.
Фото: ФК "Ростов"
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