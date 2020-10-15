«Спартак» нашёл себе защитника, Мозес спасает Зобнина от непривычной роли

Московский «Спартак» фактически объявил о переходе игрока «Челси» Виктора Мозеса.
Похоже, что «Спартак» совершил главный трансфер клуба в межсезонье. Москвичи объявили о переходе полузащитника (или защитника) «Челси» Виктора Мозеса. Представление новичка получилось довольно забавным, в «твиттере» «Спартака» сыграла песня Go down, Moses.



Нигериец Мозес — тот, кого «Спартак» искал на протяжении всего трансферного окна. Москвичам приходилось задействовать в роли правого латераля Романа Зобнина, который был отнюдь не безгрешен. В то же время из-за отсутствия Зобнина на привычной позиции у «Спартака» появились проблемы в центре полузащиты. Особенно это стало заметно после травмы Наиля Умярова и отъезда Гуса Тила. В команде на позиции центра полузащиты или опорника могли сыграть лишь Алекс Крал и Остон Урунов.

От Конте – к Тедеско

Мозес вряд ли имел реальные шансы выиграть конкуренцию в «Челси». Конечно, Виктор – довольно качественный игрок, но он не находится на уровне топ-клуба АПЛ. В прошлом сезоне нигериец съездил в командировку к Антонио Конте, который, похоже, решил собрать в «Интере» мини-сборную футболистов из клубов АПЛ.

Мозес – атакующий латераль, который хорошо проявляет себя в схеме с тремя центральными защитниками. Именно в такой футбол играет Конте. В общем-то, игровая модель Конте и Тедеско схожа. Поэтому можно предположить, что нигериец был в числе первых выборов скаутов «Спартака».

«Спартак» нашёл себе защитника, Мозес спасает Зобнина от непривычной роли

Новобранец будет помогать «Спартаку» выходить в атаку через короткий пас. Нигериец хорош именно в этом компоненте, к тому же, он обладает отличным дриблингом, что также важно для выхода из обороны атаку.

От Мозеса Тедеско будет ждать универсальности. Крайнему защитнику в структуре «Спартака» нужно уметь смещаться в центр, искать мяч на линиях впереди и в оттяжке. В то же время иной раз краям приходится играть в более примитивный футбол с загрузом мяча в чужую штрафную.

В общем-то, Мозес обладает универсальным набором качеств, позволяющим играть в такой футбол. Безусловно, он превосходит в этом Зобнина, который при всей старательности не может выполнять все необходимые функции. У Зобнина нет такого дриблинга и смелости в атаки.



Да, Роман добился впечатляющего прогресса, адаптировался к роли, но полноценной заменой он стать не мог. Да и зачем использовать классного центрального полузащитника в непривычной для себя роли? Будет безумно интересно посмотреть на Зобнина в более привычном месте на поле.

А как там с защитой и мотивацией?

В то же время про Мозеса часто говорят, что он не слишком хорош в обороне. Зачастую нигериец ошибается в отборе, теряет позицию. Впрочем, в данном случае стоит исходить из реалий чемпионатов. Если оборонительных навыков нигерийцу не хватало в АПЛ, то это вовсе не значит, что он будет плох в РПЛ. Очевидно, что, столкнувшись с игроками более низкого уровня, Мозес будет куда эффективнее.

В данном случае, скорее стоит говорить о мотивации нигерийца. Готов ли он трудиться и пахать в «Спартаке» или просто приходит, чтобы подзаработать? Судя по всему, московский клуб не собирается засыпать его деньгами. По данным СМИ, зарплата новичка составит не более 3 млн евро. А что касается мотивации, то увидим это уже в будущих матчах совсем скоро. Главное, что «Спартак» закрыл проблемную позицию.

Фото: Goal.com, Calciomercato, РИА "Новости"

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Теги: Мозес Спартак Челси Интер Зобнин
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