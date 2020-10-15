"Нам предстоит очень важный матч с "Локомотивом". У нас такая турнирная ситуация, что надо стараться набирать очки с любым соперником. Может ли помочь смена тренера? Думаю, да. Обычно в таких ситуациях у футболистов бывает эмоциональный подъем", - сказал Карп.
Напомним, что несколько дней назад "Уфу" возглавил Рашид Рахимов, который сменил на посту главного тренера команды Вадима Евсеева.
Поединок "Локомотив" - "Уфа" состоится 17 октября. Начало - в 16:30 мск.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Карп в составе "Уфы" провел 8 матчей.
Источник: "Чемпионат"
Карп: смена тренера в "Уфе" может помочь в матче с "Локомотивом"
Полузащитник "Уфы" Кэтэлин Карп поделился ожиданиями от предстоящего поединка 11-го РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Уфа"
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