По данным источника, "Ростов" согласовал с 19-летним игроком долгосрочный контракт, который будет подписан в зимнее трансферное окно.
Боженов перешел в "Химки" из "Мастер-Сатурна" летом 2018 года.
В нынешнем сезоне РПЛ Боженов в составе подмосковной команды провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Ростов" согласовал переход Боженова
Защитник "Химок" Кирилл Боженов в зимнее трансферное окно сменит клуб.
Фото: ФК "Химки"
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