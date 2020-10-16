— Мозес был в системе "Челси". Значит, он не может быть плохим. Главное, как проявит себя и адаптируется. Как я люблю говорить: "Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться".
Сафонов отметил, что в России был горький опыт с игрой Андре Шюррле ("Спартак") и Клаудио Маркизио ("Зенит"). Агент считает, что они заработали денег, а затем спокойно завершили карьеры, хотя и не оправдали средства, которые в них вложили.
— У темнокожих не спрашивают, сколько им лет, но здоровья им реально хватает. Для нас это интересно. Уровень Мозеса в любом случае выше, чем у Рассказова, — рассказал Сафонов в интервью Metaratings.
Напомним, "Спартак" объявил о переходе 29-летнего Мозеса вчера. Футболист арендован на год с правом выкупа.
22-летний Рассказов был отправлен в годичную аренду в тульский "Арсенал".
Сафонов: уровень Мозеса в любом случае выше, чем у Рассказова
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал переход полузащитника "Челси" Виктора Мозеса в "Спартак".
Фото: Алексей Иванов/"СЭ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!