Влашич: доказал, что могу играть на высшем уровне

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич подвел итог матча Лиги наций с Францией.

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"Мне всегда нравилось играть с сильными командами. Я уважаю звезд мирового футбола - Гризманна, Мбаппе, но всегда был хорошего мнения о себе, могу обыграть кого угодно. Думаю, я доказал, что могу играть на высшем уровне", - сказал Влашич.



Напомним, что Хорватия проиграла Франции со счетом 1:2, а единственный мяч в составе хорватов забил Влашич.



Источник: 24sata.hr