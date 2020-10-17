Беленов испортил дебют Рахимову, а «Краснодар» размялся перед Лигой чемпионов

Rusfootball.info — о дежурных победах «Локомотива» и «Краснодара».
Фото: ФК "Локомотив"
«Уфа» перед 11-м туром сменила главного тренера. Клуб из Башкирии расстался с Вадимом Евсеевым, у которого в нынешнем сезоне после ухода Шамиля Газизова ничего не получалось. В итоге Евсеева сменил Рашид Рахимов.

Дебют Рахимова пришелся на матч с не чужим для него «Локомотивом». Рашид Маматкулович сразу удивил, бросив в бой Алибекова, который в нынешнем сезоне ещё не играл. Впрочем, это тактическое решение так и осталось единственным сюрпризом от «Уфы».

Беленов испортил дебют Рахимову, а «Краснодар» размялся перед Лигой чемпионов

Рашид Рахимов

Башкирцы здорово провели лишь первые минуты встречи, когда они вполне могли забить, но Кротов упустил свой шанс. После этого инициатива перешла к «Локомотиву», но о фирменной атакующей игре, которую анонсировал гендиректор Василий Кикнадзе, речь не шла. Более того, за весь первый тайм «Локомотив» толком не создал ни одного действительно стоящего момента.

В целом, «Уфа» более-менее надёжно сковывала действия хозяев, приглядывая за Антоном Миранчуком, Эдером и Фёдором Смоловым. В то же время гости совершенно не беспокоили Гилерме. «Уфа» за весь первый тайм нанесла всего один удар по воротам. А за все 90 минут у уфимцев этих ударов было всего два.

«Локо» хоть и владел инициативой, но тоже не впечатлил. В первые 45 минут москвичи били по воротам четырежды, причём, из штрафной у хозяев был лишь один удар. Пожалуй, главной проблемой «Локо» стала невнятная игра Гжегожа Крыховяка. Поляк в нынешнем сезоне пока никак не наберёт былую форму. В остальном игра хозяев была слишком предсказуемой, чтобы чем-то удивить соперника.



Зато во втором тайме игра «Локо» преобразилась. Марко Николич не стал откладывать дебют Зе Луиша, который перебрался в московский клуб в последний день трансферного окна. И на 65-й минуте новичок команды вышел на поле. Форварду «Локомотива» понадобилось всего несколько минут, чтобы внести свой вклад. Зе Луиш побежал на «мёртвый» мяч, который уже стал добычей защитников «Уфы» и голкипера Беленова, но вратарь совершенно неожиданно решил устроить дриблинг. Неудачный уход в сторону с мячом привёл к катастрофе. Зе Луиш оттеснил вратаря и сделал пас Крыховяку. Далее поляк уже расстреливал ворота, его удар пытались заблокировать, но мяч всё равно оказался в сетке.


Плана Б у «Уфы» просто не оказалось. Башкирский клуб после пропущенного мяча так и не сумел перестроиться на более атакующую модель игры. Более того, Рахимов в итоге сделал лишь одну замену. А «Локомотив», оказавшись впереди, не стал слишком рисковать, но и сопернику не позволил организовать финальный штурм. Да, победа «Локо» получилась довольно тусклой, но зато москвичи выиграли уже четвёртый матч подряд. Победителей же не судят?

«Краснодар» готов к Лиге чемпионов

В параллельном матче «Краснодар» принимал «Рубин». Симпатичная команда Леонида Слуцкого явно хотела преподнести сюрприз. И в первом тайме казанцы действовали даже интереснее, чем соперник, находящийся повыше в турнирной таблице. Но, как уже часто бывает в нынешнем сезоне, «Рубин» свои шансы не использовал, а соперник действовал куда хладнокровнее.

В концовке первого тайма хозяева заработали пенальти после игры соперника рукой. А уже в начале второй половины встречи казанцы сами оказали услугу хозяевам. Бегович зачем-то полез в обводку перед своей штрафной, потерял мяч, а Ольссон уверенно переиграл несчастного Дюпина.



Пропустив два мяча, «Рубин» загнал себя в крайне сложное положение. Казанцы много атаковали во втором тайме, но так и не смогли вернуться в игру. Лишь в концовке им удалось стараниями Старфельта отыграть один мяч, но к тому моменту «Краснодар» вёл с преимуществом в три мяча. Ранее Берг добил мяч в ворота с близкого расстояния после первого удара Сулейманова.

Уверенная победа «Краснодара» вселяет оптимизм перед Лигой чемпионов. В середине недели «быки» дебютируют в этом турнире матчем с «Ренном». В общем-то, побороться за очки вполне реально, «Краснодар» сейчас явно на ходу.

Фото: ФК "Локомотив".

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Теги: Локомотив Краснодар Рубин Уфа Рахимов
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