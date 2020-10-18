Гендиректор волгоградского "Ротора" Андрей Рекечинский опроверг данные о крупной вспышке COVID-19 в штабе клуба.
- У распространителей этой информации и надо все спрашивать. У меня такой информации нет, у нас никто не болеет, - передает слова Рекечинского "Спорт-Экспресс".
Ранее один из телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что более 10 человек из штаба "Ротора" сдали положительные тесты на коронавирус и этот факт утаивается во избежание срыва игры 11 тура РПЛ с "Тамбовом".
Напомним, в сентябре из-за вспышки коронавируса волгоградский клуб был вынужден в полном составе сесть на карантин и получил технические поражения в матчах 7 и 8 тура РПЛ против "Краснодара" и "Ростова". После 10 туров "Ротор" с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице.
Гендиректор "Ротора" Рекечинский: у нас никто не болеет коронавирусом
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал информацию о новой крупной вспышке коронавируса в штабе волгоградского клуба.
Фото: ФК "Ротор"
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