"Мозес — правильное приобретение для "Спартака". Он поиграл в хороших клубах Европы. Проблем с адаптацией, я думаю, не будет. Насколько у него будет желание играть за "Спартак", нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Напомним, что Мозес перешел в стан красно-белых из "Челси" на правах аренды с возможностью последующего выкупа контракта игрока. В матче 11-го тура чемпионата России с "Химками" (2:3) 29-летний нигериец дебютировал за "Спартак", выйдя на замену на 55-й минуте игры.
До перехода в "Спартак" из "Челси" Мозес выступал за такие команды, как "Интер", "Фенербахче" и "Ливерпуль".
"Спартак" после 10-и туров с 24-я очками занимает 2 место в Российской Премьер-Лиги, уступая лидирующему петербургскому "Зениту" по разнице забитых и пропущенных мячей.
Юран - о Мозесе в "Спартаке": главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле
Бывший футболист "Спартака" Сергей Юран поделился мнением о переходе в московский клуб полузащитника Виктора Мозеса из "Челси".
Фото: ФК "Спартак"
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