Федотов: после матча "Спартак" – "Сочи" Казарцев исправился

Арбитр Игорь Федотов дал оценку работе судьи Василия Казарцева в матче 11-го тура чемпионата России "Ротор" — "Тамбов" (0:2).

Фото: РПЛ
"На 64-й минуте защитник Ароян встречал игрока "Ротора", пытался блокировать мяч в ногах, после чего произошло их столкновение. Казарцев дал играть, он молодец. Видимо, смотрел матч "Спартака" и "Сочи", пересмотрел своё видение единоборств – за такой же момент он в том матче назначил пенальти в ворота "Спартака". Что-то в голове у него осталось после того матча, он исправился", - передает слова Федотова "Чемпионат".

Напомним, что после матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" из-за ошибочно назначенного пенальти в ворота московской команды Казарцев прошел проверку на полиграфе и был отстранен на некоторое время от работы на матчах чемпионата.

"Тамбов" после 11-и туров с 11-ю очками занимает 12-е место в Российской Премьер-Лиге. "Ротор" же с 3-я очками расположился на последней, 16-й строчке.

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Теги: Федотов Спартак Сочи Казарцев Ротор Тамбов
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