Генич назвал достойный результат для "Локомотива" по итогам сезона

Фото: ФК "Локомотив"

- В перспективе смотрю на игру и результаты " Локомотива " не то чтобы с позитивом, а с надеждой. Команда свое еще возьмет, обязательно доберет очки до конца первой части сезона, а дальше уже будет зимнее трансферное окно. Да, за высокие места "Локомотив" в этом сезоне бороться не будет, но если попадет в восьмерку, это будет достойный результат, - приводит слова Генича "Матч ТВ"

По его мнению, до зимней паузы команда ещё сможет набрать очки, а попадание в первую восьмёрку по итогам сезона станет достойным результатом.За восемь туров "Локомотив" одержал одну победу, ещё три встречи завершил вничью. С шестью очками московский клуб занимает 13-е место в таблице. Ближайший матч железнодорожники проведут 16 сентября дома с "Крыльями Советов".