Генич назвал достойный результат для "Локомотива" по итогам сезона

- В перспективе смотрю на игру и результаты "Локомотива" не то чтобы с позитивом, а с надеждой. Команда свое еще возьмет, обязательно доберет очки до конца первой части сезона, а дальше уже будет зимнее трансферное окно. Да, за высокие места "Локомотив" в этом сезоне бороться не будет, но если попадет в восьмерку, это будет достойный результат, - приводит слова Генича "Матч ТВ".
За восемь туров "Локомотив" одержал одну победу, ещё три встречи завершил вничью. С шестью очками московский клуб занимает 13-е место в таблице. Ближайший матч железнодорожники проведут 16 сентября дома с "Крыльями Советов".