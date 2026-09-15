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Генич назвал достойный результат для "Локомотива" по итогам сезона

Комментатор Константин Генич заявил, что не ждёт от "Локомотива" борьбы за высокие позиции в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
По его мнению, до зимней паузы команда ещё сможет набрать очки, а попадание в первую восьмёрку по итогам сезона станет достойным результатом.

- В перспективе смотрю на игру и результаты "Локомотива" не то чтобы с позитивом, а с надеждой. Команда свое еще возьмет, обязательно доберет очки до конца первой части сезона, а дальше уже будет зимнее трансферное окно. Да, за высокие места "Локомотив" в этом сезоне бороться не будет, но если попадет в восьмерку, это будет достойный результат, - приводит слова Генича "Матч ТВ".

За восемь туров "Локомотив" одержал одну победу, ещё три встречи завершил вничью. С шестью очками московский клуб занимает 13-е место в таблице. Ближайший матч железнодорожники проведут 16 сентября дома с "Крыльями Советов".

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