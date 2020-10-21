Футболист не смог доиграть до конца матч группового этапа Кубка России с "Енисеем". Во втором тайме аргентинец попросил замену, упав на газон. Поле он покинул самостоятельно, но держался за бедро.
"Спартак" в матче Кубка России уступил в гостях "Енисею" со счётом 0:1. Но москвичи в итоге получили путёвку в следующий раунд турнира, опередив соперников по дополнительным показателям.
В этом матче тренерский штаб "Спартака" задействовал сразу нескольких молодых игроков.
Форвард "Спартака" Понсе получил травму в кубковом матче с "Енисеем"
Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе получил повреждение.
ТАСС
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