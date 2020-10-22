"Я надеюсь, что Головин действительно будет уникальным футболистом. Не только для России, но и для всего мира, - цитирует камерунца Sport24.
Отметим, что Это'О выступал в России в сезонах 2011-2012 и 2012-2013 за "Анжи". Игрок перешел в команду за 27 млн евро из миланского "Интера".
Александр Головин сейчас выступает в "Монако". Ранее полузащитник играл за московский ЦСКА.
Это'О: надеюсь, Головин будет уникальным футболистом для всего мира
Бывший нападающий футбольного клуба "Анжи" Самуэль Это'О оценил перспективы полузащитника Александра Головина в мировом футболе.
Фото: Panoramic / Global Look Press
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