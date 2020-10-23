В Грозном избили судью матча "Ахмат" — "Спартак"

Арбитр Богдан Головко, обслуживший матч молодёжных команд "Ахмата" и " Спартака ", избит в Грозном.

Фото: Getty Images

Инцидент произошел по окончании матча. Как сообщает источник, представитель грозненского клуба напал на Головко, нанеся несколько ударов.



В лиге пообещали разобраться с ситуацией и вынести заслуженное наказание виновным.



Сам матч закончился вничью 0:0.



Источник: РПЛ.