Инцидент произошел по окончании матча. Как сообщает источник, представитель грозненского клуба напал на Головко, нанеся несколько ударов.
В лиге пообещали разобраться с ситуацией и вынести заслуженное наказание виновным.
Сам матч закончился вничью 0:0.
Источник: РПЛ.
В Грозном избили судью матча "Ахмат" — "Спартак"
Арбитр Богдан Головко, обслуживший матч молодёжных команд "Ахмата" и "Спартака", избит в Грозном.
Фото: Getty Images
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