Встреча в Москве завершилась поражением "Сочи" со счетом 1:3.
"Мы очень легко позволяли наносить удары из той зоны, откуда легко забить. Все три родились оттуда - с подбора. Был еще ряд моментов, когда несвоевременно оказывали давление в опорной зоне, получали удары. Это стало причиной поражений", - сказал Федотов.
"Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 19 очков.
В следующем матче РПЛ команда Федотова на своем поле примет "Локомотив". Поединок пройдет 31 октября.
Источник: "СЭ"
Федотов назвал причины поражения от "Динамо"
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов подвел итог матча 12-го тура РПЛ с "Динамо".
Фото: РИА Новости
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