Гол "быкам" стал для 23-летнего форварда 18-м за московский клуб. Таким образом он вышел на первое место по голам за "Спартак" среди всех аргентинских игроков, обойдя Фернандо Кавенаги, на счету которого 17 мячей.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету Понсе 10 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
Источник: "инстаграм" ФК "Спартак"
Понсе стал самым результативным аргентинцем в истории "Спартака"
Нападающий "Спартака" Эсекиэль Понсе после гола в ворота "Краснодара" (3:1) в матче 12-го тура РПЛ стал самым результативным аргентинцем в истории красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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