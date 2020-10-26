Хусаинов - о Семаке: Федун был прав. И сейчас "Зенит" "отгребает" последствия того судейства

Экс-арбитр и менеджер сборной СССР и России Сергей Хусаинов высказал мнение, что проблемы "Зенита" исходят от того, что раньше им помогали судьи.
- Что скажите о "Зените". Почему у них проблемы?

- А что тут скажешь то? Сейчас начались нападки на Сергея Семака. Дескать он не в состоянии держать команду в норме. А как по-другому, спрашивается, должно было быть? У "Зенита" с первых туров не пошла игра. С одной стороны, явную роль сыграла пандемия. А с другой Семак уже не на старых дрожжах работал, а готовил команду полностью сам. И вот, вылезает мастерство: по крайней мере сейчас команда не играет.
Следствие ли это того факта, что "Зениту" явно помогали судьи в начале и середине прошлого сезона? Совершенно верно! Команду расхолодили судьи. Плюс "Зенит" играет в Лиге Чемпионов. И те нарушения правил, на которые им в РПЛ закрывали глаза, в Европе это уже не проходит. Тут это судят. И это и есть та самая мина замедленного действия, что была заложена под "Зенитом" годом ранее. Сейчас она и начала работать в явный минус.

- Когда вы говорили о "задаче Егорова" и их последствиях – вы говорили об этом?

- Да, именно так. И Федун говорил об этом. И когда Александр Егоров говорил всем в лоб: у меня только один начальник, и это президент РФС. И ведь тогда все клубы стояли за его, Егорова отставку. И только "Зенит" и "Локомотив" были против немедленного отстранения. 14 из 16 клубов голосовали за отставку. Но что тогда случилось? Егорову официально дали полтора месяца на исправление ситуации.

Но ведь фактически, на уровне подтекста это была скорее команда: Александр, доведи до конца начатое дело. И это очевидно с точки зрения простой логики. И ведь тогда Егоров ушёл с поста главы комитета по судейству добровольно до конца нового года. Но ведь тогда по факту задание было выполнено. И отрыв в 10 очков был обеспечен.

А сейчас такой ситуации уже нет, но начались у "Зенита" совсем другие проблемы. Нет зеленого коридора по судейству, да ещё и команда соревнуется на два фронта. И всё, команда уже не играет.

И начинаются странные разговоры: а почему Дзюба уже не такой? А вы что, не знали, что он уже возрастной, и ещё постареет на один год? И с кондициями у такого большого, высокого и возрастного игрока могут и должны наступить проблемы.

А когда команда привыкла к тому, что одни уступят, другие отойдут в сторону, а в матче с третьими судьи оппонентов прихватят… Это ведь расхолаживает игроков. И привычку работать над собой постоянно и бороться до конца – убивает.

И что с этим теперь может сделать тренер? Решения по судьям так или иначе принимаются без его решения. А к подобному отношению судей игроки в его коллективе уже привыкли. И теперь отучить их от этого будет намного сложнее. Ведь сам Семак только за команду, и коллектив. Он сам работает с чистыми намерениями. А все остальные процессы – они ведь уже без его участия происходят.

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Теги: Хусаинов Зенит Семак
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