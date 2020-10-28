Большинством голосов ЭСК посчитала, что судья Василий Казарцев ошибочно удалил игрока "Ростова" Романа Еременко в матче против "Химок" на 70-й минуте встречи.
Также эксперты единогласно посчитали, что судья матча "Краснодар" - "Спартак" Владислав Безбородов допустил две ошибки: на 12-й минуте, засчитав гол в ворота "Краснодара", а также на 65-й, ошибочно зафиксировав нарушение правил со стороны Александра Мартыновича.
Источник: телеграм-канал "Ложа прессы" со ссылкой на службу коммуникаций РФС
ЭСК: Безбородов дважды ошибся в пользу "Спартака", а Казарцев не должен был удалять Еременко
Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращения "Краснодара" и "Ростова" по качеству судейства в матчах 12-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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