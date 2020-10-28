ЭСК: Безбородов дважды ошибся в пользу "Спартака", а Казарцев не должен был удалять Еременко

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращения "Краснодара" и "Ростова" по качеству судейства в матчах 12-го тура РПЛ.

Фото: РПЛ