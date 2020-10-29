Глава КДК Артур Григорьянц отметил, что хавбек тульской команды нецензурно высказался в адрес трибун, за что получил два матча дисквалификации условно. Также игрок оштрафован на 50 тысяч рублей.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Ломовицкий в составе "Арсенала" провел 3 матча и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Ломовицкий дисквалифицирован на два матча условно за ненормативную лексику в адрес трибун
Полузащитник "Арсенала" Александр Ломовицкий после матча 12-го тура РПЛ с ЦСКА ответил на провокацию трибун.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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