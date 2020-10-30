"Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришел на его замену. Антон — один из лидеров команды. Уверен, что в следующем году он уедет в Европу. Если, конечно, сам этого захочет", - передает слова Игнатьева Sport24.
Напомним, что в минувшее трансферное окно брат Антона Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" за 14,5 млн евро.
В нынешнем сезоне РПЛ на счету Миранчука в составе "Локомотива" 11 матчей, в которых он забил 1 гол с пенальти и сделал 3 ассиста.
Игнатьев - об Антоне Миранчуке: уверен, в следующем году он уедет в Европу
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о перспективе хавбека "железнодорожников" Антона Миранчука продолжить карьеру в европейском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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