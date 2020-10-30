- Понял ли я, за что был уволен Цорн? Не понял. Я с ним общался три раза в жизни. Впервые меня с ним познакомил его отец лет десять назад. Прядкин? Да, Сергей Прядкин. Понимаю ли я, почему Прядкин и Цорн все время пытаются скрыть свое родство? Не знаю, в общении со мной он (Прядкин) не скрывал и не просил никому не говорить, - цитирует слова Германа Ткаченко "Спорт-Экспресс".
Томас Цорн с мая 2019 года по июль2020 года занимал должность генерального директора московского "Спартака". В период его работы клуб потратил 40 с половиной миллионов евро на новичков, в числе которых были Гус Тил, Алекс Крал, Резиуан Мирзов, Джордан Ларссон, Эсекиель Понсе, Андре Шюррле и Александр Соболев.
Агент Ткаченко: в общении со мной Прядкин не скрывал, что он отец Цорна
Агент Герман Ткаченко рассказал о родственных отношениях президента РПЛ Сергея Прядкина и бывшего гендиректора "Спартака" Томаса Цорна.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!