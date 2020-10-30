Казанский прокомментировал недовольство "Спартака" на тему шутки о Тедеско

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о шутке в адрес главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
"О чём подумал, когда произносил шутку про отсечение головы Тедеско? Что это самая катастрофически плохая шутка, которая только может быть. Но рубрика называется Лига Плохих Футбольных Шуток, это уже устоявшийся жанр, не только в спортивном сегменте.

У нас и раньше встречались шутки подобного характера. Конечно, с какими-то из них я лично не согласен и не принимаю. Но есть формат — мы зачитываем и всё. Причём когда читаем, видим зачастую их впервые. Сразу понял, что это ужас-ужас", - передает слова Казанского телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

Напомним, что в очередном выпуске программы "Коммент.Шоу", которую ведут известные футбольные комментаторы, прозвучала шутка в адрес главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. В московском клубе шутку посчитали оскорбительной и потребовали публичных извинений перед немецким специалистом.

"Спартак" потребует извинений за шутку от комментаторов "Матч ТВ" про Тедеско

"Спартак" после 12-и туров является единоличным лидером чемпионата России. В субботу, 31 октября, московский клуб проведет домашний матч с "Ростовом". Начало встречи - в 16:30 по Москве.

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Теги: Казанский Спартак Тедеско
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