Напомним, что в "Спартаке" шутку посчитали оскорбительной и потребовали публичных извинений перед немецким специалистом.
"Спартак" потребует извинений за шутку от комментаторов "Матч ТВ" про Тедеско
В субботу, 31 октября, состоится матч "Спартака" с "Ростовом" в рамках 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:30 по Москве.
Источник: "твиттер" Константина Генича
Генич - о жалобе "Спартака" из-за шутки про Тедеско: первое место прилично давит
Комментатор Константин Генич прокомментировал реакцию "Спартака" на шутку коллеги Дениса Казанского о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: "твиттер" Константина Генича
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